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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomik güvende gerileme - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomik güvende gerileme

        Nisan ayında ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1 gerileyerek 99 değerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 10:09 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:09
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        Ekonomik güvende gerileme
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        TÜİK nisan ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks mart ayında 100 iken, nisan ayında yüzde 1 oranında azalarak 99,0 değerini aldı.

        Bir önceki aya göre Nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 80,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı düzeyde kalarak 103,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,8'lik düşüşle 117,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 yükselerek 115,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi ise aynı düzeyde kalarak 88,6 değerini aldı.

        Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Endeksin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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