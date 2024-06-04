ÖSYM EKPSS KURA GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TC Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifresini girerek başvurularını yapabilirler.

Daha önce ÖMSS/EKPSS'ye başvuran ve engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar için tekrar Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi DÜZENLENMEYECEKTİR. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı olan ve eğitim bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden 2024 EKPSS/KURA'ya başvurularını bireysel olarak yapabileceklerdir.