EKPSS geç başvuruları başladı! ÖSYM 2024 EKPSS kura geç başvuru ücretleri ne kadar, kaç TL?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kura çekilişinde başvuru sürecini kaçıranlar için EKPSS geç başvuruları başladı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden EKPSS başvuruları yapılıyor. Geç başvurular 5 Haziran Çarşamba günü saat 23.59'a kadar tamamlanacak. Aksi halde adayın başvurusu geçerli olmayacak. Peki EKPSS kura geç başvuru ücretleri ne kadar, kaç TL? EKPS ne zaman?
ÖSYM tarafından düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için bugün geç başvuru süreci başladı! Normal başvuru sürecini kaçıran adaylar geç başvuru şansından yararlanabilecek. Peki geç başvurular ne zaman sona erecek? EKPSS geç başvurular için belirlenen ücret ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...
ÖSYM EKPSS KURA GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TC Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifresini girerek başvurularını yapabilirler.
Daha önce ÖMSS/EKPSS'ye başvuran ve engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar için tekrar Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi DÜZENLENMEYECEKTİR. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı olan ve eğitim bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden 2024 EKPSS/KURA'ya başvurularını bireysel olarak yapabileceklerdir.
EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanmıştı. EKPSS tercih takvimi henüz yayınlanmadı.
ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2. tercih kılavuzu ile tarihler netleşecek.
Geçmiş yılları göz önünde bulundurduğumuzda genellikle tercih dönemi, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonraki 1-2 ay içerisinde başlıyor.
EKPSS KURA GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, EKPSS kura geç başvuru ücreti 75 TL olarak belirlendi.
ÖSYM EKPSS KURA KİMLER BAŞVURABİLİR?
EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir. EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabilecektir. 2024-Kura'ya başvuracak adayların Ek'te yer alan 2024-EKPSS/Kura Başvuru Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.