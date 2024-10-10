EKPSS tercihleri ne zaman? Engelli Kamu Personeli EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri için geri sayım sürüyor. Engelli Kamu Personeli Sınavı sonuçlarının Mayıs ayında ilan edilmesinin ardından gözler tercih sürecine çevrildi. İşlemler, yayınlanacak olan EKPSS tercih kılavuzu bilgilerine göre yapılacak. Peki; EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, engelli memur alımı tercihleri nasıl ve nereden yapılır?