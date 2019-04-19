Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul, yerel seçimlerde rekabetin en fazla yaşandığı il oldu. Sandıktan birinci olarak çıkan CHP ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, itiraz sürecinin ardından 17 gün sonra mazbatasını alarak göreve başladı. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye genelinde pek çok vatandaş İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yeni başkanı Ekrem İmamoğlu'nu araştırmaya başladı. Peki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kimdir? İşte Ekrem İmamoğlu'nun hayatı...

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Türk iş insanı ve siyasetçi Ekrem İmamoğlu, 2014-2019 arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın İstanbul adayı olan Ekrem İmamoğlu, sandıktan birinci çıkarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN HAYATI

Ekrem İmamoğlu, 4 Haziran 1970'te, ticaretle uğraşan Hasan İmamoğlu ile çiftçilik yapan Hava İmamoğlu'nun oğlu olarak Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli köyünde doğdu. Dört yaşındayken ailesiyle birlikte Yıldızlı köyüne taşındı. İlkokuldayken hentbol oynayarak başladığı spora futbol ile devam etti. Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Bölümü'ne kaydoldu. Ailesinin 1987'de İstanbul'a taşınmasının ardından lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini de yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında tamamladı.

1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı ve bu şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı. 2002'den itibaren Trabzonspor'un yönetiminde yer almaya başladı. Daha sonra Beylikdüzüspor Kulübü'nde de yöneticilik yaptı.

18 Kasım 1995'te Dilek Kaya ile evlenen İmamoğlu'nun, Mehmet Selim (d. 1997),Semih (d. 2005) ve Beren (d. 2011) adlı üç çocuğu vardır.

EKREM İMAMOĞLU'NUN SİYASİ KARİYERİ

İmamoğlu, 2008'de CHP üyesi olduktan sonra 2009 Türkiye Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu, fakat partisi tarafından aday gösterilmedi. 16 Eylül 2009'da CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na atandı, 27 Aralık 2009'da yapılan CHP Beylikdüzü İlçesi 1. Kongresi'nde seçilen ilk ilçe başkanı oldu ve 18 Mart 2012'de yapılan CHP Beylikdüzü İlçesi 2. Kongresi'nde yeniden ilçe başkanı seçildi. 15 Temmuz 2013'te CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden İmamoğlu, 2014 Türkiye yerel seçimlerine CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı olarak katıldı ve partisinin bir önceki seçimde %30 olan oy oranını %50,8'e çıkararak Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.

BİRİNCİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞI

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın 23 Eylül 2017'de istifa ettiğini açıklamasından sonra CHP tarafından bu pozisyona aday gösterildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 28 Eylül 2017'de yapılan ve AK Parti adayı Mevlüt Uysal'ın 179 oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildiği oylamada İmamoğlu 125 oy aldı.

2019 YEREL SEÇİMLERİ VE İBB BAŞKANLIĞI

Ekrem İmamoğlu, 18 Aralık 2018'de yapılan aday tanıtım toplantısında CHP'nin ve Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonrasında en fazla oyu alarak sandıktan birinci sırada çıktı. 17 gün süren itiraz süreci sonunda İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından mazbatası teslim edilen İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladı.