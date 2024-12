İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırklareli'nin Vize ilçesinde İSKİ'nin Istranca Su Havzası Atık Su Yatırımları Temel Atma Törenine katıldı. Kazandere ve Pabuçdere barajları havzasındaki atık suların baraj sularına karışmasını önleyecek projenin temel atma töreninde konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un batı yakasının İstanbul'un suyunun 3'te 2'sini harcadığını belirterek, "3'te 1'ini Anadolu yakası harcıyor. Onun için bu bölgede olan kaynaklar ve su bizim için daha da önemli bir yerde. Tabii gözümüz gibi bakmalıyız suya, doğaya gözümüz gibi bakmalıyız. Yani bu ülkeyi çocuklarımızdan ödünç aldığımızı bilerek hareket etmeli ve onlara yine tertemiz bir vatan emanet etmek için çok çalışmalıyız. Aksi takdirde bu cennet vatana en büyük ihaneti yapmış oluruz. Ülkemiz maalesef bugünü kurtarmaya, durumu idare etmeye dönük bir anlayıştan çok çekiyor. Uzun vadeli planlama, bilimsel yaklaşım, ortak akılla karar alma, az önce ifade ettiğim işte tam da bu yönüyle çok önemli. Türkiye'nin dört bir yanında birçok çevre sorunuyla mücadele ettiğimiz bir ortamdayız. Her yerde şunu söylüyoruz; bakınız lütfen bilimden şaşmayın, akıldan şaşmayın, kişisel çıkarları asla önde tutmayın. Eğer toplumsal bir menfaat varsa hep beraber yapalım ama toplumun menfaatinin önüne, kişisel menfaatler geçiyor ve toplumun kaynaklarını yok ediyorsanız, israf ediyorsanız o, tam da bu topraklara ihanet demektir. Onun için Trakya'ya gözümüz gibi bakmalıyız, Türkiye'ye gözümüz gibi bakmalıyız" diye konuştu.

İmamoğlu, "Bugün de işte sizlerin hakkı olan, sizlerin bu çevrede hakkınız olan İstanbullunun gelip yapmakla yükümlü olduğu bir projeyi yerine geçiriyoruz. Burada da milletin parasını millete dağıtıyor ve 250 milyon liralık çevre yatırımını burada sizlerle beraber yapıyoruz. Bu proje kapsamında 30 bin metre atık su şebeke kanalı, 5 adet foseptik ve doğal arıtma imalatı yapılacak. İnşallah bu projeyi çok hızlı bir şekilde bitiririz. İnşallah memleketimizin üzerine kara bulut gibi çöken, ekonomik sorunları, sıkıntıları çözdüğümüz, milletimizin özgürlüğünü, milletimizin hukuka dair hiçbir kaygısının olmadığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin baktıkları, vatanı ve yurdu için her şeyini ortaya koyan, güzel bir neslin yetiştiği, akıldan ve bilimden yana insan ayrımcılığının, insan kayırmacılığının asla kapımıza dahi uğramadığı, her insanın eşit olduğu, güzel bir geleceği hep birlikte var ederiz" diye konuştu.

"ÇOK AZ ZAMANLARI KALDI"

İmamoğlu, İstanbul'un üst ölçek planını yaparken Marmara Bölgesi'nin tamamını, Trakya Bölgesi'nin suyunu, havasını, şehir yaşamını, her şeyi düşünerek planlama yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz Türkiye'nin planlı bir gelişme yaşadığı takdirde dünyanın en müreffeh, en refah içinde yaşayan toplumu olacağına yürekten inanıyoruz. Bu ülkenin insanının karakteri, bu ülkenin insanının çalışkanlığı, bu ülkenin insanının kararlılığı, vatan yurt sevgisi, bayrak sevgisi, bu ülkedeki bütün sorunları çözmeye yeter. Tek formülü var, bunu yapmanın tek anahtarı var; cumhuriyet ve demokrasi yolu. Cumhuriyet ve demokrasi yolundan saptığımız an tehditler, tehlikeler kapıda bekler. Ama eğer cumhuriyeti ve demokrasiyi içselleştirip ona sırtınızı dayar, milletçe tek hedef ve kilitlenir ve memleketin gelişmesi için çocuklarımızın geleceği için gençlerimizin umudunun yükselmesi için yol yürürseniz bu ülkede ne yoksulluk kalır, bu ülkede ne birbirine kızgınlık kalır, ne adaletsizlik olur. Kötülüklerden her birinden tek tek sıyrılırız, çok güzel bir geleceğe doğru yürürüz. O bakımdan cumhuriyet ve demokrasinin zıttı nedir? Eğer tek bir akıl, her şeyi bilirim iddiasında tek bir insan her şeye ben karar veririm iddiasında olur, öyle bir zemin olursa işte o zaman Allah bu memleketi korusun. Ona asla fırsat vermemeliyiz. Gitmesi gerekenler gider, gelmesi gerekenler gelir. Onun da adı demokrasi. Milletin gücünü gösterdiği en kutsal yer sandık. Oraya, o insanların vicdanı hür biçimde, eliyle attıkları oyla seçtikleri insanın bu ülkede görevini ama bugünkü düzenle ve bugünkü rejimle değil iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve özellikle milleti temsil parlamentonun en üst seviyeye çıktığı bir gelecekte hiçbir şeyden korkunuz olmasın. Trakya'nın güzel insanlarına sesleniyorum; sadece ve sadece kararlı olun, dirayetli olun. Olayları en iyi şekilde izleyin, sadece şunu söylüyorum; çok az zamanları kaldı, çok az."