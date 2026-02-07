Habertürk
        Ekrem İmamoğlu'nun koruması gözaltına alındı | SON DAKİKA HABERİ

        Ekrem İmamoğlu'nun koruması gözaltına alındı

        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun koruması B.K. gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 13:11 Güncelleme: 07.02.2026 - 13:20
        Ekrem İmamoğlu'nun koruması gözaltına alındı
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun koruması B.K'yi gözaltına aldı.

        AA'daki habere göre şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Bakımevinde üzerine kolonya döküp ateşe verdi; yeğeni görevlilerden şikayetçi oldu

        Kütahya'daki 11 yıldır özel bir bakım evinde kalan doğuştan bedensel engelli İskender Horuz (62), bacaklarına kolonya dökerek ateşe verdi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, bacaklarında 3'üncü derece yanık olduğu tespit edilen Horuz, yoğun bakımda tedaviye alındı. İskender Horuz'un yasal vasisi ve...
        #Ekrem İmamoğlu
        #Son dakika haberler
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        İspanya'dan sosyal medya patronlarına 5 önlem
        İspanya'dan sosyal medya patronlarına 5 önlem
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Üstünden dozer geçti!
        Üstünden dozer geçti!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?