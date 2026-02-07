Ekrem İmamoğlu'nun koruması gözaltına alındı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun koruması B.K. gözaltına alındı
Giriş: 07.02.2026 - 13:11 Güncelleme: 07.02.2026 - 13:20
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun koruması B.K'yi gözaltına aldı.
AA'daki habere göre şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
