Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma davası 20 Ekim'e ertelendi

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, başka suçtan tutuklu Ekrem İmamoğlu ve avukatları katıldı.

Duruşmaya, ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile çocukları ve babası Hasan İmamoğlu, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan yardımcıları Gökan Zeybek, Meryem Gül Çiftci Binici, Gülşah Deniz Atalar, CHP milletvekilleri Bülent Tezcan, Utku Çakırözer, Sibel Suiçmez, Ayça Taşkent, mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, bazı il ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda izleyici katıldı.

Duruşma, İmamoğlu'nun kimlik tespitiyle başladı. İmamoğlu, kimlik tespitinde tahsil durumunun "yüksek lisans", aylık ortalama gelirinin ise 250 bin lira olduğunu söyledi. Duruşma, mahkeme hakiminin iddianamenin özetini okumasının ardından, Ekrem İmamoğlu salonun sıcak olduğu gerekçesiyle ceketini çıkarmak istedi. Hakimin onayıyla İnanoğlu ceketini çıkardı. İMAMOĞLU SAVUNMA YAPTI Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre de Ekrem İmamoğlu diplomasına ilişkin evrakta sahtecilik suçundan açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk kez savunma verecek İmamoğlu lacivert bir takım elbise giyerek duruşmaya getirildi. Duruşmada hakim iddianameyi özetlerken İmamoğlu araya girerek "Şu ana kadar okuduğunuz şeylerin hiçbirisinin benle alakası yok" dedi. Bunun üzerine hakim, "Savunmanızda bunları anlatacaksınız zaten" diye cevap verdi. "BU İDDİANAMEYİ SAVCI YAZMADI" İddianamenin okunmasının ardından Ekrem İmamoğlu savunmasına başladı. İddianamede okunanların yaşandığı dönem 18 yaşında olduğunu söyleyen İmamoğlu, "18 yaşındaki delikanlı bu kadar şeyi nasıl yapmış olabilir. Bu iddianameyi o savcı yazmadı. Bir sonraki seçimde kazanacağımı bilen kişi yazdırdı" dedi. "BU DURUŞMA KONUSUYLA TARİHE GEÇTİ" "Bu davanın varlığı bile yüz karasıdır" diyen İmamoğlu, "Sizin bugün bu işe zaman ayırmanızdan bile üzüntü duyuyorum. Bu duruşma konusuyla şimdiden tarihe geçmiştir. Az önce okuduğunuz şeylerin benimle uzaktan yakından ilgisi yok ve ben sahtecilikle yargılanıyorum. Hapis cezası istemiyle yargılanıyorum. Kendimi savunmakta da zorlanıyorum. Bu davanın konusu saçmalıktır" dedi.

Savunmasında kullandığı belgeleri büyük panolara bastıran İmamoğlu, bu panoları duruşma salonunda okuyarak ifadesine devam etti. "İNŞALLAH SU GİBİ TEMİZ KARAR VERİRSİNİZ" "Bunları neon ışıklarla herkese anlatmak istiyorum" diyen İmamoğlu, "Bunu yazdıranların nasıl bir kötülük peşinde olduğunu ben çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı. Davanın mağduru olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Alınteriyle aldığım diplomam iptal edildi. Gençliğimin 5 yılını, emeğimi, gayretimi bir çırpıda yok ettiler" şeklinde konuştu. Savunması sırasında hakim İmamoğlu'na su verilmesini söyledi. Bunun üzerine İmamoğlu teşekkür edip, "Biz 1 senedir bunlara alışık değiliz sayın hakim inşallah su gibi temiz kararlar verirsiniz" dedi. "HALA SEVGİ PITIRCIĞIYIM" Yapılanların ahlak ve hukuk dışı olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bu çocuklarımızın geleceğini çalmaktır" dedi. Türkiye'de insanların yüzde 80'inin adalete güvenmediğini söyleyen İmamoğlu, "Yazık günah değil mi? Yapılan bu işler ortak yapılan işlere inancımızı azaltıyor. Halkımızı adım adım karanlığa gittiğine inandıran bir süreç yaşıyoruz. Umudu iflas ettiriyorlar ama ettirmeyeceğim" dedi.

Diplomanın iptalinden sonra ilk kez konuştuğunu anlatan İmamoğlu, "Sevgi dolu konuşuyorum diye benimle sevgi pıtırcığı diye dalga geçiyorlar. Evet ben hala sevgi pıtırcığıyım. Ben 12 metrekarede o kadar özgürüm ki o sarayında çatlasın" ifadelerini kullandı. SEÇİM SANDIĞINI KORUMAK SİZİN GÖREVİNİZ” Mahkeme heyetine seslenen İmamoğlu, “Bu, demokrasiye sallanan çok keskin bir nifaktır. Demokrasiyi, seçim sandığını korumak sizin görevinizdir. En önemli görevinizdir bu. Adalet devletin en temel görevidir. Hukuk olmadığı yerde devlet olmaz" dedi. NEREDEYSE KIBRIS’IN VARLIĞINI İNKAR EDECEKLER” "Bu iddianamede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hakaret ediyorsunuz" diyen İmamoğlu, "Diploma iptal edilsin diye neredeyse KKTC'nin varlığını inkar edecekler" dedi. “HASSASİYETİNİZLE BENİ KENDİNİZE HAYRAN BIRAKTINIZ” Ekrem İmamoğlu hakime, “Beni hassasiyetinizle hayran bıraktınız kendinize. Tüm kalbimle söylüyorum. İnşallah bundan dolayı bir ceza da yemezsiniz.” Dedi. Bunun üzerine hakim de, “Yok biz töhmet altında kalmayız" dedi. SEÇİM SONUCUNU GÖSTERDİ Cezalandırılmamın sebebini göstereceğim diyen İmamoğlu 2024 İstanbul seçim sonucunu gösteren haritayı seyircilere kaldırdı ve alkışla karşılandı. Ardından aynı haritayı hakime göstererek “39 ilçenin 32’sinde Ekrem İmamoğlu birinci çıktı. Bunun sadece 4 tanesinde 1 puan civarında ve altında bir oranla ikinci olduk. Bu benim için öyle bir onur ki o yüzden savcının yazdığı saçmalık bana vız gelir tırıs gider” dedi.

BİR DİPLOMAYLA YIKMAYA ÇALIŞANLAR ASLA BAŞARILI OLAMAYACAKLAR” İmamoğlu, “En büyük hasarı son dönemde yargı aldı. Ben bize yaşatılan bu kara düzenin sonucunda Silivri’deyim. Diploması meselesi anlatılamayacak bir şey. Yurtdışından bize ziyarete gelen heyetler bunu sorduğunda anlatamıyoruz. Bizi bir diplomayla engellemeye çalışanlar asla başarılı olamayacaklar. Sırtımızı yargıya, bu ülkenin adaletine yaslamak zorundayız" dedi. İmamoğlu, “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan tutuklanan avukatı Mehmet Pehlivan ile ilgili konuştu. İmamoğlu,“Mehmet Pehlivan hapishanede, benim avukatım, hiçbir dayandığı yok tutuklandı” dedi. Bunun üzerine hakim, “Eğer avukatınız olarak savunma yapması yönünde talebiniz varsa değerlendirebiliriz” dedi. İmamoğlu, “Elbetteki var, Mehmet benim avukatım, canım ciğerim.” dedi. Bunun üzerine hakim, duruşmadan bir gün önce tutuklu bulunduğu cezaevinden talepte bulunan Avukat Mehmet Pehlivan’ın savunma hakkının kısıtlanmaması ve yasada böyle bir yasağın olmadığı gerekçesiyle talebi kabul etti. 10 DAKİKA ARA VERİLDİ SEGBİS kaydı için 10 dakika ara verildi. Bu sırada kravatını çıkaran İmamoğlu il başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik’e fırlattı. O da kravatı boynuna taktı.

GÜRSEL TEKİN VE İL BİNASINDA YAŞANANLAR Ardından İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. “3 tane Kemal Tahir bitirdim. Devlet Ana’ya başladım” dedi. Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanması ve sonrasında İstanbul il binasında yaşananlara ilişkin, “Bu çok acı ve ülkenin düzeni adına tehdittir. Bu bir Cumhuriyet Halk Partisi’ne tehdit değil, Türkiye’nin düzeni adına tehdittir. Bütün partilerin bu işte karşı durması şarttır, bu uygulama şekli Türk polisinin bu şekilde kullanılması Türk polisine hakarettir. Türkiye'nin bütün siyasi erklerini, bütün sivil toplum kuruluşlarını karşı durmaya çağırıyorum” dedi. KURULTAY DAVASI 15 Eylül’de Ankara’da yapılacak olan Kurultay davasına ilişkin ise, “Umut ederim ki bu defter o gün kapanır. Bu ülke bir günlük diyalog zeminine iyileşmeye istişareye sahip olsun. Bu aklın nasıl bir siyasi kazanımı var? Hayat fani koltuklar geçici bu nasıl bir ihtiras?” diye konuştu. “BİZ NİYE HAPİSTEYİZ?” MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli davaların Ekim’de başlayacağı yönünde yaptığı açıklaması kendisine sorulunca “Biz niye hapisteyiz?” diye sordu.

ÜNİVERSİTE ARKADAŞLARI DA GELDİ Duruşmaya, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne birlikte geçiş yaptığı arkadaşları ve Kıbrıs’ta beraber okuduğu arkadaşları da destek için geldi. TUTUKLU AVUKATI DURUŞMAYA KATILDI Mahkemenin yazısının Çorlu cezaevine ulaşmasının ardından İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Bunun üzerine İmamoğlu, “Avukatım sevgili kardeşim Mehmet’i selamlıyorum. Bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını ve bir an önce burada diğer avukatlarımın arasına katılarak savunma yapmasını diliyorum.” dedi. İmamoğlu 3 saat süren savunmasını Ahmed Arif’in Anadolu isimli şiirini okuyarak tamamladı. SÖZ AVUKATLARDA Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan beyanında, “Biz avukatlar müdafi görevi esnasında özgürlüğümüzden olabiliriz. Müvekkilime savunma yapmak için yüz yüzelik ilkesi gereğince duruşmaya getirilmeyi talep ediyorum. Bu şartlarda savunma yapmayı siz makul görüyor musunuz? Bir sonraki celse duruşma salonuna getirilerek savunma yapmak istiyorum” dedi. Avukat Tora Pekin savunma için söz aldı. Avukatların savunmalarının bitmesinin ardından mahkeme karar arası verdi. Bu esnada İmamoğlu’na gazeteciler Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın şu dakikalarda “yolsuzluk” dosyasından ifade vermesini sordu. İmamoğlu da “Resul Emrah Şahan için suç çıkarmaya çalışıyorlar, başkaları tahliye olacak o olmasın diye yapıyorlar” dedi.