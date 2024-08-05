'Eksik' 15 Ağustos’ta Bahçe Tiyatrosu'nda

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu sezona, 15 Ağustos Perşembe akşamı Kadar Yapım’ın sahneye koyduğu tek perdelik “Eksik” oyunuyla devam ediyor.

Aksel Bonfil’in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu “Eksik” oyununda, Levent Can, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca birlikte rol alıyor. Bir baba, oğlu ve oğlunun sevgilisi arasındaki karmaşık, yıkıcı ve travmatik iletişime odaklanan “Eksik”, baba-oğul çatışmasının merkezinde, hem dramatik hem de komik bir aile olma ve bağ kurma çabasını anlatıyor. İlişkilerdeki eksikliklerin altını çizen güçlü metniyle dikkat çeken oyun, hem herkesin haklı olduğu hem de kimsenin haklı olmadığı bir hikâyeyi sahneye taşıyor.

OYUNUN KONUSU Datça’da hiçliğin ortasında bir çiftlik evi… Vazgeçmiş bir baba, çabalayan bir oğul ve yorgun bir sevgili...Yılın en sıcak günü… Metin, annesinin bir trafik kazası sonucu komada olduğunu haber vermek için babası Kartal’ın yanına, Datça’daki çiftlik evine gelir. Kartal sıcaklardan, Derya telefonun çekmemesinden yakınır. Metin’in ise tek isteği hayatındaki ilişkileri yoluna koymaktır. Yirmi dört saat içinde her şey tepetaklak olur. Geçmişten gelen sırlar, aile içi hesaplaşmalar, gidenler, kalanlar ve zaten hep eksik olanlar… Dramatik ama aynı zamanda komik bir aile olma çabası… Hepimizinki gibi…

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu Ağustos 2024 Programı 15 Ağustos Perşembe Eksik – Kadar Yapım REKLAM 21 Ağustos Çarşamba Herkes Kocama Benziyor – Temsili Sahne 22 Ağustos Perşembe Yan Dünya – Kumbaracı50 23 Ağustos Cuma Bir Baba Hamlet – Baba Sahne 25 Ağustos Pazar Güzel Son – Semaver Kumpanya 29 Ağustos Perşembe Joseph K. – DasDas 18 Eylül Çarşamba Alevli Günler – Vigor Kültür Sanat