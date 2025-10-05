Habertürk
        Eksik kalan D vitamini için bunları tüketin!

        Eksik kalan D vitamini için bunları tüketin!

        Bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenmenin önemine değinen Dr. Burak Erim, güneş ışığının az olmasından dolayı kişilerde D vitamini eksikliğinin çok fazla yaşanabileceğini söyledi. Bu eksikliğin beslenmeyle desteklenebileceğini belirten Dr. Erim, "Özellikle haftada 2-3 gün yağlı balık tüketimini öneriyoruz" dedi

        Giriş: 05.10.2025 - 15:01
        Havalar soğudukça kişiler kapalı ve kuru ortamlarda daha fazla vakit geçiriyor. Bu da çeşitli hastalıkların artışına neden olabiliyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın en iyi yolunun dengeli ve sağlıklı beslenmekten geçtiğini belirten Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Burak Erim, “Günlerin kısalması ve havaların soğumasıyla D vitamini eksikliği de görülebiliyor. D vitamininin ana kaynağı güneş. Ancak maalesef gün ışığını çok fazla alamıyoruz. Bu yüzden D vitamini açısından zengin besinleri tüketebiliriz” dedi.

        YUMURTA SARISI D VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN

        D vitamini açısından zengin besinleri anlatan Dr. Erim, “Bunlar arasında yağlı balıklar öne çıkıyor.

        Ayrıca somon, hamsi gibi yağlı balıklar Omega3 yağ asitleri açısından da zengindir. Haftada 2-3 gün tüketimini öneriyoruz. Bunlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemlidir. Yumurta sarısı da önemli D vitamini içeriğine sahiptir” dedi.

        C VİTAMİNİ GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN

        C vitaminin güçlü bir antioksidan olduğunun altını çizen Dr. Erim, şunları söyledi: “Vücudun bağışıklığı için önemlidir. Turunçgiller başta olmak üzere bütün kış sebze ve meyvelerinde bol miktarda bulunmaktadır.

        Posa açısından da zenginler. Posa bağırsak sağlığı açısından da oldukça önemlidir. Bağışıklık hücrelerinin birçoğu bağırsaklarda bulunuyor. Bunun için de sağlıklı olmaları oldukça önemlidir. C vitamini açısından zengin olan kuşburnu gibi bitkisel çaylar da tüketilebilir.”

        SOĞAN VE SARIMSAK DA DOĞAL ANTİOKSİDAN

        Kış aylarında su tüketiminde azalma olduğuna değinen Dr. Erim, “Buna dikkat edilmesi gereklidir. Çinko bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemli bir mineral. Bunun için de kabak çekirdeği başta olmak üzere kuruyemiş tüketebiliriz. Kış aylarında dışarıda vakit geçirmek azaldığı için fiziksel aktivitelerde de azalmalar oluyor. Fiziksel aktivite de bağışıklık sistemini güçlendirici önemli bir etmendir.

        Türk mutfağında soğan ve sarımsağın önemli yeri var. Sarımsak da önemli bir doğal antioksidandır. Antibakteriyel özellikleri var, doğal antibiyotiktir. Akşam yemeklerimizde çorbaların içine soğan sarımsak ekleyerek de bağışıklık sistemini güçlendirebiliriz” dedi.

