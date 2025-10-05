Eksik kalan D vitamini için bunları tüketin!

Havalar soğudukça kişiler kapalı ve kuru ortamlarda daha fazla vakit geçiriyor. Bu da çeşitli hastalıkların artışına neden olabiliyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın en iyi yolunun dengeli ve sağlıklı beslenmekten geçtiğini belirten Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Burak Erim, “Günlerin kısalması ve havaların soğumasıyla D vitamini eksikliği de görülebiliyor. D vitamininin ana kaynağı güneş. Ancak maalesef gün ışığını çok fazla alamıyoruz. Bu yüzden D vitamini açısından zengin besinleri tüketebiliriz” dedi.