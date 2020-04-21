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ELAA Teknoloji ve Sabancı Üniversitesi'nden taşınabilir mekanik solunum cihazı

Teknoloji ve Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kovid-19 enfeksiyonu geçiren hastalar için taşınabilir mekanik solunum cihazı geliştiriyor.

ELAA Teknoloji ve Sabancı Üniversitesi'nden taşınabilir mekanik solunum cihazı
AA

Sabancı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 enfeksiyonu geçiren hastaların yüzde 2,4-5,6'sı yoğun bakım ünitelerinde solunum sıkıntısı nedeniyle soluk borularına bir tüp yerleştirilmesi yoluyla solunum cihazlarına bağlanıyor. Tedavi edilen hastalar, rahat nefes alıp vermeye başladığında soluk borusundan tüp çıkarılıyor.

Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan mevcut solunum cihazlarının büyük ve hantal olması ve ayrıca sayıca yetersiz kalması nedeniyle yaşanan sıkıntıları gidermek için tasarlanan taşınabilir ve kolay kullanımlı bu ventilatör ile hastanın bulunduğu oda yoğun bakım odası haline dönüşebilecek ve tedavisi hızlanacak.

Tasarlanan cihaz taşınabilir bir ventilatör (mekanik solunum cihazı) olmasına rağmen aynı zamanda Kovid-19 tedavisi için gerekli solunum destek modlarının bulunduğu elektronik kontrol üniteleri de bulunduruyor. Böylece yoğun bakım yatağına gerek duyulmadan, tıbbi oksijen ve hava bağlantılarının olduğu herhangi bir hasta yatağında veya ambulansta bu mobil ventilatörün kullanılması ve hastanın bulunduğu yerin yoğun bakım odasına dönüşebilmesi sağlanacak. Yeni nesil şehir hastanelerinin oda tasarımları da her bir hasta yatağı yoğun bakım yatağına dönüşebilme potansiyeli taşıdığından, üretilecek ventilatörün bu hastaneler için vazgeçilmez bir cihaz olması bekleniyor. Geliştirilecek ventilatörün önce Türkiye'ye daha sonra da tüm dünyanın kullanımına sunulması hedefleniyor.

Tasarım ve teknik çizimleri tamamlanan ve malzeme spesifikasyonları belirlenen cihazın prototip çalışmaları devam ediyor. Prototip çalışmaları ve testlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye İlaç ve Cihaz Kurumu'na ürünün sunulması ve seri üretime geçilmesi planlanıyor.

Göğüs cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Tunç Laçin ve elektrik ve elektronik mühendisi Doç. Dr. Gökhan Bora Esmer ortaklığında kurulan bir dijital medikal teknoloji firması olan ELAA Teknoloji önderliğinde başlatılan bu çalışmada Sabancı Üniversitesi ve Kordsa'nın ilk üniversite ve sanayi iş birliği modeli olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nde (KTMM),Prof. Dr. Bahattin Koç ve ekibi ile bu ventilatörün tasarımı, validasyon ve prototipin üretilmesi ve testleri yapılıyor.

 

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