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        Haberler Gündem Şırnak’ta iş makinesinin üzerine çığ düştü; kabinde sıkışan operatör o anlarını çekti

        Şırnak’ta iş makinesinin üzerine çığ düştü; kabinde sıkışan operatör o anlarını çekti

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları esnasında çığ düştü! Aracın kabininde sıkışan operatör o şartlarda telefonun kamerasıyla çekim yaparak konuştu: Makine komple kara saplanmış, hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Nefes alabiliyorum, çok şükür, makine çalışıyor. Kıpırdatamıyorum kendimi...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 20:09 Güncelleme: 22.02.2025 - 20:14
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        'Nefes alabiliyorum çok şükür'
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        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. Kabinde sıkışan operatör İrfan Cin, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Cin, kar altında kaldığı anları cep telefonu ile kaydetti.

        Kar yağışının etkili olduğu Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe köyü yolu, ulaşıma kapandı. Köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile çalışma başlattı. Çalışma sırasında, bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör İrfan Cin, içerisine dolan kar nedeniyle iş makinesinin kabininde sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

        EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI

        Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan ve tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan Cin'in, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Cin, kar altındaki anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde; Cin'in, "Makine komple kara saplanmış, hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Nefes alabiliyorum, çok şükür, makine çalışıyor. Kıpırdatamıyorum kendimi" dediği duyuldu.

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        #Beytüşşebap
        #Çığ
        #İrfan Cin
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