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        Haberler Gündem Tekirdağ'da belediye otobüsünün çarptığı motosikletli öldü; kaza kamerada - Güncel haberler

        Belediye otobüsünün çarptığı motosikletli öldü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde belediye otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü, yaşamını yitirdi. Kaza anı, otobüsün kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 00:57 Güncelleme: 23.02.2025 - 00:57
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        Belediye otobüsünün çarptığı motosikletli öldü
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        Kaza, saat 21.30 sıralarında Çerkezköy- Çorlu karayolunun Kızılpınar mevkisinde meydana geldi.

        Suat M. yönetimindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma otobüsü, Aykut Safa Özşahin’in kullandığı motosiklete çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuryelik yaptığı öğrenilen Özşahin’in cansız bedeni, Çerkezköy Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        Polis, otobüs sürücüsü Suat M.’yi gözaltına aldı.

        Otobüsün kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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