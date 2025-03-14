Elazığ'da 73 yıllık dava, 5129 hak sahibinin lehine sonuçlandı

Karakoçan Mal Müdürü Mesut Yücel, kamuoyunda "3010 dönüm davası" olarak bilinen davanın 500 parselden oluşan alanı kapsadığını söyledi. İlçe merkezinin yarısını kapsayan davaya konu arazilerde yaklaşık 3 bin konut ile kamu binaları, yol ve kamuya açık alanların bulunduğunu belirten Yücel, şöyle devam etti:

"Arazinin ekonomik değerinin 100 milyon avronun üzerinde olduğu tahmin edilmekte. 5 bini aşkın malik ve hissedarı kapsayan bir dava. 1 kişinin en az 5 kişilik bir aileyi temsil ettiği düşünüldüğünde yaklaşık 25 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren bir dava olup, bu sayı Karakoçan ilçesinin yerleşik nüfusuna eşittir. Davanın kökeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi ve öncesine dayanmaktadır. Cumhuriyet'in kuruluşu ve Kurtuluş Savaşı'nda sağladıkları yarar üzerine kamuoyunda 'ağa' diye tanımlanan kanaat önderlerine devletin kuruluşuna verdikleri hizmet ve desteklerin karşılığı olarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından 15 köyü kapsayacak şekilde verilen yerlerdir. Ağalar zaman içinde devletimizce kendilerine verilen bu imtiyazı, vatandaşların iddialarına ve dosyaya yansıyan bir kısım beyanlara göre kötüye kullanmışlar, halka zulmetmişler. Devlet halkını korumak için bu arazileri kamulaştırılarak, yani parasını bizzat ödeyerek halka karşılıksız vermiştir. 3010 dönüm olan bu arazide ağalar ve mirasçıları tarafından birtakım usullerle satış ve devirler yapılmış. Bu satış ve devirler herhangi bir imara ve taşınmazlarla ilgili ölçüm ve kayıtlarla ilgili usule uygun yapılmamış, gelişigüzel gerçekleştirilmiştir."

REKLAM

Yücel, satışların bir kısmının eski tapu zabıt kayıtlarına, bir kısmının noter senetlerine, bir kısmının da senet ve belgelere dayandığını ifade ederek, bu satışlar sırasında "ağalar" ve mirasçılar arasında yaşanan ihtilaflar nedeniyle mahkemeler nezdinde davalar açıldığını dile getirdi.

Bu davalar devam ederken 1984-1986 yıllarında bölgede kadastro çalışmaları başlatıldığını anlatan Yücel, "Bu çalışmalardaki amaç, bu taşınmazların sınırlarını, niteliklerini, malik durumlarını haritaya ve resmi tapu kayıtlarına bağlayarak, tapu kayıtlarını oluşturmaktır." dedi.