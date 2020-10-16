Elazığ'da yapımı devam eden Kanatlı Barajı'nda sona doğru

AA

DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, 20 Ekim'de su tutma işleminin başlatılacağı Kanatlı Barajı'nda incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Dündar, yaptığı açıklamada, toplam 425 milyon liraya mal olan barajın temelden 79 metre yüksekliğinde, 4,9 milyon metreküp gövde dolgu hacmine sahip olduğunu söyledi.

Dündar, "Arazi toplulaştırması da yapılan Karakoçan ve Kovancılar ilçe sınırlarında bulunan Demirci ve Kuşcu ovaları ile 19 köyün içinde bulunduğu 70 bin 920 dekar tarım arazisinin cazibeli borulu basınçlı sulama şebekesiyle 2021 yılında sulanması temin edilecek. Yılda 79 milyon lira tarımsal sulama faydası ve 21 bin kişiye tarımsal istihdam sağlanacak." dedi.

İki ilçeye bağlı 28 köyde toplam 19 bin 185 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışması yürütüldüğünü, bu şekilde modern tarım yapılabileceğini dile getiren Dündar, şunları kaydetti:

"Bu alandaki çok hisseli arazi sorunları çözüldü, sınır ihtilafları ve işgal sorunları çözüme kavuşturularak, bütün parseller yolla irtibatlandırıldı. Böylece tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenlemiş olduk. Daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı sağlamak suretiyle, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak, tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğinin artırılması ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarının yükseltilmesi hedeflenmiştir."