Elazığ ve Bingöl'de Silindir Operasyonu: 22 gözaltı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)-ELAZIĞ ve Bingöl'de polisin organize suç örgütlerine yönelik 'Silindir Operasyonu'nda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde gerçekleştirilen 'Silindir Operasyonu' kapsamında Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Elazığ ve Bingöl'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suç işlemek amacıyla bir araya gelmiş, eylemsel birlikteliği, eylem çeşitliliği ve hiyerarşik yapısı olduğu belirlenen, yağma, nitelikli dolandırıcılık, tehdit, hakaret, kasten yaralama, suçu üstlenme, mala zarar verme suçları başta olmak üzere, son dönemde 39 olaya karışan, 22 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 4 pompalı tüfek, 3 tabanca, 7 bıçak, çok sayıda fişek, bir miktar nakit para ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-12-06 19:29:03



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