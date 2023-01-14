Elazığ'da kardan kapanan 30 köy yolundan 28'i açıldı

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle kapanan 30 köy yolundan 28´i ulaşıma açılırken, 2´sinde çalışmalar sürüyor.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, merkeze bağlı 10, Baskil'de 1, Sivrice'de 19 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince 57 araç ve 96 personelin çalışmasıyla, 30 köy yolundan 28´i ulaşıma açıldı. Sivrice ilçesinde kapalı olan 2 köy yolu için çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-01-14 19:42:12



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