Devrilen sobadan yangın çıktı; anne ve 2 kızı dumandan etkilendi

ELAZIĞ’da tek katlı bir evde, sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında anne ile 2 kızı dumandan etkilendi. Tedaviye alınan ailenin kızlarından birinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Esentepe Mahallesi Yaygın Sokak’taki tek katlı bir evde öğle saatlerinde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen anne ve 2 kızı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kızlardan M.Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.