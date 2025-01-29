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        Devrilen sobadan yangın çıktı; anne ve 2 kızı dumandan etkilendi

        ELAZIĞ'da tek katlı bir evde, sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında anne ile 2 kızı dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 15:14 Güncelleme: 29.01.2025 - 15:15
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        Devrilen sobadan yangın çıktı; anne ve 2 kızı dumandan etkilendi
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        ELAZIĞ’da tek katlı bir evde, sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında anne ile 2 kızı dumandan etkilendi. Tedaviye alınan ailenin kızlarından birinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

        Esentepe Mahallesi Yaygın Sokak’taki tek katlı bir evde öğle saatlerinde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen anne ve 2 kızı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kızlardan M.Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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