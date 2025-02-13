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        Elazığ'da, göçerlerin zorlu kış şartlarında yaşamı

        ELAZIĞ'da konaklayan ve küçükbaş hayvancılıkla geçimlerini sağlayan göçerler, zorlu kış şartlarına rağmen hayatlarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 10:54 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:02
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        Elazığ'da, göçerlerin zorlu kış şartlarında yaşamı
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        ELAZIĞ’da konaklayan ve küçükbaş hayvancılıkla geçimlerini sağlayan göçerler, zorlu kış şartlarına rağmen hayatlarını sürdürüyor. Göçerlerden Kazım Koç (42), “Sabah 6’da kalkıyoruz. 6’ncı ayın 1’inde buradan kamyonlarla Erzurum’a, Orada da 3 ay kalıp, bu kez yaya olarak tekrar Elazığ’a döneceğiz. Çoban sıkıntısı var. Çoban bulamıyoruz. 100 bin versek de gelmiyorlar” dedi.

        Kentin verimli eteklerine farklı bölgelerden gelerek küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan göçerler, zorlu kış şartlarına rağmen hayatlarını sürdürüyor. Göçerlerin günün ilk ışıklarında başlayan mesaileri, gece geç saatlere kadar devam ediyor. Çadırlarda yaşayan ve modern yaşamın sunduğu birçok imkandan uzak olan aileler, hayvanları için de geçici barınaklar inşa ederek, doğayla iç içe yaşam sürüyor. Sabahları ilk önce hayvanlarının ihtiyacını karşılayan, daha sonra kendi ihtiyaçlarını gideren göçerler, iyi ücret önermelerine rağmen çoban bulamamaktan şikayetçi.

        ‘100 BİN VERSEK DE GELMİYORLAR’

        Merkeze bağlı Üçağaç köyü kırsalında konaklayan ve haziran ayına kadar burada kalacak olan göçerlerden Kazım Koç, bu şartlarda çalışacak çoban bulmakta zorluk yaşadıklarını ifade ederek, “Sabah 6’da kalkıyoruz. Önce yemleme, sonra onların yavrularını emzirmesi. Zeminleri yaşsa kurutuyoruz. Sonra kendi ihtiyaçlarımıza bakıyoruz. Burada elektrik yok. Olsa iyi olacak. Çocuklarım gelemiyor buraya, yol yok. Hafta sonu gelebiliyorlar. 6’ncı ayın 1’inde buradan kamyonlarla Erzurum’a, Orada da 3 ay kalıp, bu kez yaya olarak tekrar Elazığ’a döneceğiz. Çoban sıkıntısı var. Çoban bulamıyoruz. 100 bin versek de gelmiyorlar. 100 bine bile bulamıyoruz. Çoban sıkıntısı çok” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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