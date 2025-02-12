Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 154 köy yolu ulaşıma açıldı

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 220 köy yolundan 154'ü ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte bir haftadır kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Gün içinde 120 personel tarafından 97 araçla yürütülen çalışmalar sonucunda ulaşım sağlanamayan 220 köy yolundan 154'ü açıldı.

Kar nedeniyle kapanan merkezde 7, ilçelerden Maden'de 20, Palu'da 14, Keban ve Kovancılar'da 9'ar, Arıcak'ta 4 ve Sivrice'de 3 köy yolunun daha ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, Gözeli kara yolunda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kömür yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi.

Yaralanan sürücü, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen tırın dorsesinden kara yoluna saçılan kömürler, bölgede karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekiplerince kısa sürede temizlendi.