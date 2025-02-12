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        Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 19:03 Güncelleme: 12.02.2025 - 19:03
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        Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Plakaları henüz öğrenilemeyen A.A. idaresindeki kamyonet, Güney Çevre Yolunda M.A.Y'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile kamyonetteki 3 yolcu hafif yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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