Elazığ'da kar nedeniyle 162 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Öte yandan, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kapanan Ağın ilçesine bağlı Saraycık köyü yolu ulaşıma açılarak, sağlık ekiplerinin rahatsızlanan hasta için köye intikali sağlandı.

Yolların ulaşıma açılması için 120 personel tarafından 97 araçla çalışma yürütülüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada etkili olan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

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