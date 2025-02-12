Elazığ'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucu "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve sağlama" suçundan 13 yıl 10 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A'nın Yeşilbayır köyünde saklandığı belirlendi.

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