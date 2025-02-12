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        Elazığ'da kardan 129 köy yolu ulaşıma kapandı

        ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 129 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 09:47 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:50
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        Elazığ'da kardan 129 köy yolu ulaşıma kapandı
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        ELAZIĞ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 129 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Elazığ’da Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde sürücüler yağış nedeniyle hızlarını düşürerek ilerledi. Yüksek kesimlerde etkisini artıran yağış nedeniyle ilçelerden Alacakaya’da 10, Arıcak’ta 10, Maden’de 38, Palu’da 31 ve Sivrice’de 40 olmak üzere 129 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 97 araç ve 120 personelle yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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