Elazığ'da "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalar kapsamında 2024 yılında 607 kırsal ve 142 şehir operasyonu olmak üzere 749 operasyon gerçekleştirilmiş, 14 kişi tutuklanmıştır. Diğer terör örgütlerine karşı da etkin bir mücadele sürdürülmüş, 89 operasyon gerçekleştirilmiş ve 11 kişi tutuklanmıştır." dedi.

Hatipoğlu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, kentte geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Vali Hatipoğlu, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bir yandan önleyici kolluk hizmetlerini etkin şekilde sürdürürken, diğer yandan suçluların yakalanması ve suç olaylarının aydınlatılması noktasında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kolluk kuvvetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre 7 bin 347 personelle kentin huzur ve güvenliği için canla başla çalıştığını dile getiren Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalar kapsamında 2024 yılında 607 kırsal ve 142 şehir operasyonu olmak üzere 749 operasyon gerçekleştirilmiş, 14 kişi tutuklanmıştır. Diğer terör örgütlerine karşı da etkin bir mücadele sürdürülmüş, 89 operasyon gerçekleştirilmiş ve 11 kişi tutuklanmıştır. Kişilere karşı işlenen suçlar bir önceki yılla karşılaştırıldığında, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçunda yüzde 35,4, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçunda yüzde 16,7, 'hakaret' suçunda yüzde 14,1, 'çocuğun cinsel istismarı' suçunda yüzde 30,6, 'cinsel saldırı' suçunda ise yüzde 4 azalma görülmüştür."

Hatipoğlu, hırsızlık, gasp ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda da bir önceki yıla oranla önemli bir azalış olduğunu, ruhsatsız silah operasyonlarında 892 silah ele geçirildiğini, buna ilişkin 1114 kişi hakkında işlem yapıldığını ifade etti.

Organize suç örgütlerine yönelik 45 operasyonda 5 suç örgütünün çökertilerek 68 kişinin tutuklandığını ve kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1007 kişinin yakalandığını belirten Hatipoğlu, şu bilgileri verdi: