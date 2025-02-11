Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 380 gram metamfetamin, 314,28 gram sentetik kannabinoid, 28 gram esrar, 2,65 gram bonzai, 48 sentetik ecza, pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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