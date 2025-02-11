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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 20:08 Güncelleme: 11.02.2025 - 20:11
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullananlar ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 380 gram metamfetamin, 314,28 gram sentetik kannabinoid, 28 gram esrar, 2,65 gram bonzai, 48 sentetik ecza, pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        6 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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