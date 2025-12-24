Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'daki tesis mersin balığı yetiştiriciliğiyle havyarda üretim üssü olmak için çalışıyor

        İSMAİL ŞEN - Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde 4 çeşit mersin balığı yetiştirilen tesis havyarda üretim üssü olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:31 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:31
        Muratcık köyü mevkisindeki Keban Baraj Gölü'nde özel sektör tarafından 4 yıl önce kurulan 2 bin 500 ton kapasiteye sahip tesiste, 4 çeşit mersin balığı yetiştiriliyor.

        Mersin balığının huso huso, Rus, İran ve sterlet türlerinin Hazar Denizi'nden 4 yaşına ulaştıktan sonra getirildiği tesiste bu yıl bu türlerin üretimine de başlandı.

        Ağ kafeslere alınan mersin balığının türleri 6 yaşına girdiklerinde ultrasonla cinsiyetleri belirlenerek dişi olanlar ayrı kafeslere alınıyor.

        Her bir mersin balığının gelişiminin takip edilebilmesi için yüzgeçlerine çip takılıyor.

        Havyar üretimi için her yıl yine ultrasonla havyar oluşumu takip edilen ve "biopsy cannula" adı verilen yöntemle havyar verimliliği kontrol edilen dişi mersin balıklarından 2028'de 50 ton, 2029'da maksimum kapasiteyle 150 ton siyah havyar alınması hedefleniyor.

        Bu yıl tesiste yetiştirilen ve gelişimini tamamlayan erkek mersin balıklarından yurt dışına 100 tonluk ihracat gerçekleştirildi.

        Tesis yetkilisi Sinan Radsin, AA muhabirine, dünyada huso huso cinsi mersin balıklarından elde edilen siyah havyarın kalitesiyle birinci sırada yer aldığını söyledi.

        Radsin, baraj gölünde başta huso huso cinsi olmak üzere acipenser gueldenstaedtii (Rus mersin balığı), acipenser persicus (İran mersin balığı) ve acipenser ruthenus (sterlet balığı) cinsi mersin balıklarının yetiştiriciliğini yaptıklarını belirtti.

        Yavaş yavaş olgunlaşma dönemine giren mersin balıklarından 2028'de 50 ton havyar almayı hedeflediklerini ifade eden Radsin, "2029'da ise başta huso huso ve Rus mersin balığından olmak üzere 150 ton havyar üretimi hedefliyoruz. Dünya genelinde 750 tona tekabül eden bir havyar üretimi var ve bunun sadece 50 ton civarı huso huso balığına ait. Burada havyarı üretmeyi ve bunu Türkiye adına dünyaya tanıtmayı ve tattırmayı hedefliyoruz." dedi.

        Radsin, 6 yaşından itibaren ultrasonla cinsiyetleri belirlenen dişi mersin balıklarının yüzgeçlerine takılan çiple gelişimlerinin ve takip eden her yıl yine ultrasonla havyarının kontrol edildiğini belirtti.

        - "Hem çip hem de yumurta dedektörü ve ultrasonla kontrolü yapılmakta"

        Mersin balığı yumurtalarının olgunlaşma ve yumurtlama yeteneğinin yumurta dedektörü adı verilen bir iğne yardımıyla balığın karnından "biopsy cannula" adı verilen yöntemle örnek alarak takip edildiğini anlatan Radsin, şunları kaydetti:

        "Her sene bu operasyonlar kalite kontrolü, balığın hangi dönemde olduğunun tespiti ve havyarın olgunlaşma döneminin takibi için yapılıyor. Yapılan kontrollerde balıklarda havyarın 3. dönemde olduğunu görüyoruz. Hem çip hem de sond iğne (yumurta dedektörü) ve ultrasonla kontrolü yapılmakta. Balıklar bu bağlamda ikiye bölünüyor ve havyara hazır olan balıkları başka bir kafese aktarıp onları 4. döneme hazırlıyoruz. 4. dönemde balıklarımızın havyarı artık siyahlaşıyor ve havyar vermeye hazır oluyor."

        - "Bu sene 100 ton ihracatımız oldu"

        Radsin, normal şartlarda dişi huso huso balıklarının 11-12 yaşında havyar aşamasına geldiğini ancak Keban Baraj Gölü'nün su kalitesi, bol oksijenli yapısı, soğuk ve sıcak dengesi sayesinde daha erken gelişimini tamamladığını ifade etti.

        Bu yıl gelişimini tamamlayan erkek mersin balıklarından ilk balık eti ihracatını gerçekleştirdiklerini anlatan Radsin, "Bu sene başlangıç olarak 100 ton ihracatımız oldu ve bunu her yıl daha da arttıracağız. Mersin balığının eti dünya piyasasında talep görüyor. Özellikle Amerika, Avrupa ve Asya ülkelerine ihraç ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

