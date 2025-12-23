Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Ağın'da TOKİ tarafından yapılan 142 sosyal konutun anahtar teslimine başlandı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan 142 konutun anahtar teslimine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 17:16 Güncelleme: 23.12.2025 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağın'da TOKİ tarafından yapılan 142 sosyal konutun anahtar teslimine başlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan 142 konutun anahtar teslimine başlandı.

        TOKİ tarafından Kuzgeçe Mahallesi'nde yapılan 142 konutun teslimine başlandı.

        Kaymakam Tuğçe Yılmaz ve Belediye Başkanı Şeref Çakar, bazı hak sahiplerine anahtarı teslim ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Dostluk Maçı: Elazığspor U16: 2 - Beşiktaş U16: 1
        Dostluk Maçı: Elazığspor U16: 2 - Beşiktaş U16: 1
        Elazığ Ticaret Fuarı içi geri sayıl başladı
        Elazığ Ticaret Fuarı içi geri sayıl başladı
        Parmağı çelik küllüğe sıkışan bebeğin imdadına itfaiye yetişti
        Parmağı çelik küllüğe sıkışan bebeğin imdadına itfaiye yetişti
        Keban'da "Başarı Yolculuğu" söyleşisi yapıldı
        Keban'da "Başarı Yolculuğu" söyleşisi yapıldı
        Elazığ'da yakalanan maymun koruma altına alındı
        Elazığ'da yakalanan maymun koruma altına alındı
        Elazığ'da ilginç bisiklet tasarımı: Polisler bile durdurup inceliyor 26 yıl...
        Elazığ'da ilginç bisiklet tasarımı: Polisler bile durdurup inceliyor 26 yıl...