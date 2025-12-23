Ağın'da TOKİ tarafından yapılan 142 sosyal konutun anahtar teslimine başlandı

Kaymakam Tuğçe Yılmaz ve Belediye Başkanı Şeref Çakar, bazı hak sahiplerine anahtarı teslim ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

TOKİ tarafından Kuzgeçe Mahallesi'nde yapılan 142 konutun teslimine başlandı.

