Ağın'da TOKİ tarafından yapılan 142 sosyal konutun anahtar teslimine başlandı
Elazığ'ın Ağın ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan 142 konutun anahtar teslimine başlandı.
TOKİ tarafından Kuzgeçe Mahallesi'nde yapılan 142 konutun teslimine başlandı.
Kaymakam Tuğçe Yılmaz ve Belediye Başkanı Şeref Çakar, bazı hak sahiplerine anahtarı teslim ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.
