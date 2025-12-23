Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da "Başarı Yolculuğu" söyleşisi yapıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde "Başarı Yolculuğu" söyleşisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 14:01 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:01
        Keban'da "Başarı Yolculuğu" söyleşisi yapıldı
        Elazığ'ın Keban ilçesinde "Başarı Yolculuğu" söyleşisi düzenlendi.

        Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu'nda (MYO), Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Modeli Eğitmeni Hacı Ormanoğlu, programa katılan öğrencilere başarıya giden yolda bireysel gelişim, hedef belirleme ve azmin önemi konusunda bilgilendirme yaptı.

        Tecrübeleri ve mesleki birikiminden örnekler paylaşan Ormanoğlu, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel yaşamlarında karşılaşabilecekleri zorluklara nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiğini anlattı.

        Ormanoğlu, programda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Etkinlikte, Keban MYO Müdürü Doç. Dr. Akif Evren Parlak, Ormanoğlu'na plaket verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

