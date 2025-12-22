Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Beşiktaş Kulübünün "İyiliğe Kanat Aç Projesi" kapsamında Elazığ'a gelen heyet, ziyaretlerini sürdürdü

        Beşiktaş Kulübünce hayata geçirilen "İyiliğe Kanat Aç Projesi" kapsamında Elazığ'a gelen heyet, kentteki ziyaretlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 19:24 Güncelleme: 22.12.2025 - 19:24
        Beşiktaş Kulübünün "İyiliğe Kanat Aç Projesi" kapsamında Elazığ'a gelen heyet, ziyaretlerini sürdürdü
        Beşiktaş Kulübünce hayata geçirilen "İyiliğe Kanat Aç Projesi" kapsamında Elazığ'a gelen heyet, kentteki ziyaretlerine devam etti.

        Kente dün gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın eşi Eren Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban'ın eşi Evrim Daltaban, Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç'ın eşi Cemafer Kılıç, Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı'nın eşi Halide Pınar Batallı, İcra Kurulu ve Sivil Toplum Proje Danışmanı Şule Gökırmak ile Başkan Adalı'nın özel kalem müdürü Yonca Yaş'ın yer aldığı heyet, bugün Elazığ Valiliğini ziyaret etti. Vali Numan Hatipoğlu, kabul ettiği heyetle makamında bir süre görüştü.

        Heyet daha sonra 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan'a ziyaretlerde bulundu.

        Kent merkezindeki temaslarının ardından Kovancılar ilçesine geçen heyet, Beşiktaş İlkokulu ile Beşiktaş Ortaokulunda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Heyettekiler, öğrenciler ve öğretmenleri "İyiliğe Kanat Aç Projesi" hakkında bilgilendirerek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

