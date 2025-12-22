Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da kan bağışı kampanyası

        Elazığ'ın Keban ilçesinde "Kan bağışı hayat kurtarır" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 15:55 Güncelleme: 22.12.2025 - 16:00
        Keban'da kan bağışı kampanyası
        Elazığ'ın Keban ilçesinde "Kan bağışı hayat kurtarır" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi tarafından organize edilen kampanya kapsamında 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan mobil kan bağışı otobüsüne gelen vatandaşlar, sağlık kontrolünün ardından kan bağışında bulundu.

        İlçede 33 kişi kan bağışında bulundu.

        Merkezde görevli doktor Yasemin Gürevin, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek veren ilçe sakinlerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

