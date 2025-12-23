Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Beşiktaş ve Seza Çimento Elazığspor'un 16 yaş altı takımları dostluk maçına çıktı

        Beşiktaş ve Seza Çimento Elazığspor'un 16 yaş altı takımları dostluk maçı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 19:13 Güncelleme: 23.12.2025 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş ve Seza Çimento Elazığspor'un 16 yaş altı takımları dostluk maçına çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş ve Seza Çimento Elazığspor'un 16 yaş altı takımları dostluk maçı yaptı.

        Beşiktaş Jimnastik Kulübünün "İyiliğe Kanat Aç" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Beşiktaş ve Seza Çimento Elazığspor'un 16 yaş altı takımları Elazığ Atatürk Stadyumu'nda dostluk maçına çıktı.

        Ev sahibi takımın 2-1 kazandığı karşılaşma dostluk ve centilmenlik havasında geçti.

        Renkli görüntülere sahne olan karşılaşma da taraftarlar her iki takım lehine tezahüratta bulundu.

        Maçın ardından futbolcular, kulüp yöneticileri ve misafirler birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Dostluk maçını Elazığ Vali Yardımcıları Ömer Faruk Ateş ve Armağan Yazıcı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Cemil Yatkın, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, Elazığspor Başkanı Ahmet Feti Yılmaz, Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban'ın eşi Evrim Daltaban, Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç'ın eşi Cemafer Kılıç, Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı'nın eşi Halide Pınar Batallı, İcra Kurulu ve Sivil Toplum Proje Danışmanı Şule Gökırmak, kurum müdürleri ve kulüp yöneticileri protokol tribününden izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücret açıklandı
        Asgari ücret açıklandı
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Ağın'da TOKİ tarafından yapılan 142 sosyal konutun anahtar teslimine başlan...
        Ağın'da TOKİ tarafından yapılan 142 sosyal konutun anahtar teslimine başlan...
        Dostluk Maçı: Elazığspor U16: 2 - Beşiktaş U16: 1
        Dostluk Maçı: Elazığspor U16: 2 - Beşiktaş U16: 1
        Elazığ Ticaret Fuarı içi geri sayıl başladı
        Elazığ Ticaret Fuarı içi geri sayıl başladı
        Parmağı çelik küllüğe sıkışan bebeğin imdadına itfaiye yetişti
        Parmağı çelik küllüğe sıkışan bebeğin imdadına itfaiye yetişti
        Keban'da "Başarı Yolculuğu" söyleşisi yapıldı
        Keban'da "Başarı Yolculuğu" söyleşisi yapıldı
        Elazığ'da yakalanan maymun koruma altına alındı
        Elazığ'da yakalanan maymun koruma altına alındı