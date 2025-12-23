Beşiktaş ve Seza Çimento Elazığspor'un 16 yaş altı takımları dostluk maçına çıktı

Beşiktaş ve Seza Çimento Elazığspor'un 16 yaş altı takımları dostluk maçı yaptı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübünün "İyiliğe Kanat Aç" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Beşiktaş ve Seza Çimento Elazığspor'un 16 yaş altı takımları Elazığ Atatürk Stadyumu'nda dostluk maçına çıktı.

Ev sahibi takımın 2-1 kazandığı karşılaşma dostluk ve centilmenlik havasında geçti.

Renkli görüntülere sahne olan karşılaşma da taraftarlar her iki takım lehine tezahüratta bulundu.

Maçın ardından futbolcular, kulüp yöneticileri ve misafirler birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dostluk maçını Elazığ Vali Yardımcıları Ömer Faruk Ateş ve Armağan Yazıcı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Cemil Yatkın, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, Elazığspor Başkanı Ahmet Feti Yılmaz, Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban'ın eşi Evrim Daltaban, Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç'ın eşi Cemafer Kılıç, Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı'nın eşi Halide Pınar Batallı, İcra Kurulu ve Sivil Toplum Proje Danışmanı Şule Gökırmak, kurum müdürleri ve kulüp yöneticileri protokol tribününden izledi.