Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Salkımlı Köyü mevkisinde yapılan kontrollerde, M.O, M.Ç. ve H.Ö. köy kırsalında kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Ekiplerce, kaçak kazıda kullanılan 2 dedektör, 2 merdiven, hilti, kırıcı uç, kazma, 2 kürek ve kovaya el konuldu.
3 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.