        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Elazığ'da kaybolan Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Yedibağ köyünde yaşayan Alzheimer hastası Ömer Köksal'dan 25 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve Ağın Belediyesi ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, AA muhabirine, Köksal'ın bir an önce bulunması için ekiplerin özveriyle çalıştığını belirtti.

        Ekiplerce yürütülen arama çalışmaları sonucu Köksal'ın cansız bedeni, yaşadığı evin yaklaşık 2 kilometre uzaklığındaki arazide bulundu.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Köksal'ın cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

