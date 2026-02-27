GÜNCELLEME - Elazığ'da kaybolan Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu
Elazığ'ın Ağın ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu.
Yedibağ köyünde yaşayan Alzheimer hastası Ömer Köksal'dan 25 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve Ağın Belediyesi ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, AA muhabirine, Köksal'ın bir an önce bulunması için ekiplerin özveriyle çalıştığını belirtti.
Ekiplerce yürütülen arama çalışmaları sonucu Köksal'ın cansız bedeni, yaşadığı evin yaklaşık 2 kilometre uzaklığındaki arazide bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Köksal'ın cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
