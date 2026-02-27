Elazığ, Siirt, Şırnak ve Bingöl'de 328 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Elazığ, Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 328 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 3, ilçelerden Baskil'de 28, Maden'de 4, Karakoçan'da 16, Keban'da 5, Kovancılar'da 3, Palu'da 4 ve Sivrice'de 31 köye ulaşım sağlanamıyor.



Ekipler, 94 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.



- Siirt



Siirt'te kar nedeniyle 117 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçelerden Şirvan'dan 38, Pervari'de 30, Eruh'ta 30, Baykan'da 16, Tillo'da 3 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.



- Şırnak



Şırnak'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi aşan kar kalınlığı sonrasında belediye ekipleri ana ve ara arterleri temizleyerek buzlanmaya karşı tuzlama ve küreme çalışması yaptı.



İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 3, ilçelerden Beytüşşebap'ta 9 ve Uludere'de 5 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.



İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.



- Bingöl



Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 12, ilçelerden Adaklı'da 4, Genç'te 13, Karlıova'da 34, Kiğı'da 6, Solhan'da 23, Yayladere'de 1 ve Yedisu'da 7 yerleşim yerinin yolu kapandı.



Ekipler, 100 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

