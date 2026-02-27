Canlı
        Elazığ Haberleri

        Elazığ, Siirt, Şırnak ve Bingöl'de 328 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Elazığ, Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 328 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:30
        Elazığ, Siirt, Şırnak ve Bingöl'de 328 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Elazığ, Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 328 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 3, ilçelerden Baskil'de 28, Maden'de 4, Karakoçan'da 16, Keban'da 5, Kovancılar'da 3, Palu'da 4 ve Sivrice'de 31 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Ekipler, 94 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

        - Siirt

        Siirt'te kar nedeniyle 117 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçelerden Şirvan'dan 38, Pervari'de 30, Eruh'ta 30, Baykan'da 16, Tillo'da 3 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

        - Şırnak

        Şırnak'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi aşan kar kalınlığı sonrasında belediye ekipleri ana ve ara arterleri temizleyerek buzlanmaya karşı tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 3, ilçelerden Beytüşşebap'ta 9 ve Uludere'de 5 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

        İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

        - Bingöl

        Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 12, ilçelerden Adaklı'da 4, Genç'te 13, Karlıova'da 34, Kiğı'da 6, Solhan'da 23, Yayladere'de 1 ve Yedisu'da 7 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Ekipler, 100 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

