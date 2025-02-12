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        Kayganlaşan yolda istinat duvarına çarpan minibüsteki 6 kişi yaralandı

        ELAZIĞ'da kar yağışıyla kayganlaşan yolda, yolcu minibüsünün istinat duvarına çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 09:36 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:40
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        Kayganlaşan yolda istinat duvarına çarpan minibüsteki 6 kişi yaralandı
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        ELAZIĞ’da kar yağışıyla kayganlaşan yolda, yolcu minibüsünün istinat duvarına çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, Yeni Mahalle Zafran Kavşağı'nda meydana geldi. Yokuş aşağı inerken E.K.’nin kontrolünü yitirdiği 23 M 0170 plakalı yolcu minibüsü, kar yağışıyla kayganlaşan yolda, kaldırıma çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada minibüsteki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bazı yaralılar, ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırdı.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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