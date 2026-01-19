Habertürk
        Elazığ'da motosikletlerin trafiğe çıkışı 1 gün daha yasaklandı

        Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışı 1 gün süreyle daha yasaklandı.

        19.01.2026 - 21:28
        Elazığ’da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışı 1 gün süreyle daha yasaklandı.

        Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, don ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirlerin alındığı belirtildi.

        Açıklamada, "İl genelinde motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, 1 gün (yarın) süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

