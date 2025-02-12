Elazığ'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Elazığ'da kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime yarın ara verildi.
Elazığ'da kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime yarın ara verildi.
Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağının değerlendirildiğini belirtti.
Bu nedenle yarın için eğitim-öğretime ara verileceğini ifade eden Hatipoğlu, öğrencilere kitap okumaları ve ders çalışmaları tavsiyesinde bulundu.
Hatipoğlu, engelli ile hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağını kaydetti.
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