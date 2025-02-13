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        Elazığ'da kardan 159 köy yolu ulaşıma kapandı

        ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 159 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 10:21 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:55
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        Elazığ'da kardan 159 köy yolu ulaşıma kapandı
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        ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 159 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından başlayan kar yağışı, kırsal bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Merkeze bağlı 15 köy ile ilçelerden Alacakkaya'da 10, Arıcak'ta 3, Maden'de 38, Karakoçan'da 8, Keban'da 3, Kovancılar'da 22, Palu'da 29 ve Sivrice'de 31 olmak üzere toplam 159 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, 97 araç ve 120 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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