Elazığ'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Elazığ'da yalnız yaşadığı öğrenilen genç kadın evinde ölü bulundu.
Elazığ'da yalnız yaşadığı öğrenilen genç kadın evinde ölü bulundu.
Üniversite Mahallesi İmran Sokak'ta 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede yalnız yaşadığı öğrenilen E.N.B'den (26) 3 gündür haber alamayan bina yetkilisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler E.N.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
E.N.B'nin cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
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