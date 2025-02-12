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        Elazığ'da eğitime 1 gün 'kar' arası

        ELAZIĞ Valisi Numan Hatipoğlu, kar nedeniyle kent genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitim- öğretime ara verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 19:51 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:36
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        Elazığ'da eğitime 1 gün 'kar' arası
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        ELAZIĞ Valisi Numan Hatipoğlu, kar nedeniyle kent genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitim- öğretime ara verildiğini duyurdu.

        Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde eğitim- öğretime 13 Şubat Perşembe günü ara verildiğini duyurdu. Vali Hatipoğlu, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılacaklarını belirterek, “Sevgili öğrenciler; Mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle ilimiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir. Lütfen kitap okumayı ve derslerinize çalışmayı ihmal etmeyin. Ayrıca engelli çalışanlarımız ile hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır” dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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