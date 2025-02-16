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        Elazığ'da trafoda patlama kamerada

        ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde, elektrik dağıtım şirketinin şalt sahasındaki trafoda meydana gelen patlama ve çıkan yangın kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 12:07 Güncelleme: 16.02.2025 - 12:10
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        Elazığ'da trafoda patlama kamerada
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        ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde, elektrik dağıtım şirketinin şalt sahasındaki trafoda meydana gelen patlama ve çıkan yangın kameralara yansıdı.

        Keban ilçesinde elektrik dağıtım şirketinin şalt sahasında trafoda gece saatlerinde patlama oldu ve ardından yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Patlama ve yangın, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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