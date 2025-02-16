Elazığ'da trafoda patlama kamerada

Keban ilçesinde elektrik dağıtım şirketinin şalt sahasında trafoda gece saatlerinde patlama oldu ve ardından yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Patlama ve yangın, güvenlik kamerasına yansıdı.

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