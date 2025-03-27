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        Çakal, balkondaki tepsiyi alıp götürdü

        ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde köye inen çakal, evin balkonundaki tepsiyi alıp götürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 17:49 Güncelleme: 27.03.2025 - 17:55
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        Çakal, balkondaki tepsiyi alıp götürdü
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        ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde köye inen çakal, evin balkonundaki tepsiyi alıp götürdü. O anlar, evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Baskil ilçesine bağlı Hacıhüseyinler köyünde Ali Çorman'a ait tek katlı evin önüne gece saatlerinde gelen çakal, balkondaki tepsiyi alıp götürdü. Olay, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; çakalın korkulukların arasından evin balkonuna girdiği, korkuluklardan geçtiği sırada tepsiyi ağzından düşürdüğü, bir süre sonra dönerek tepsiyi alıp uzaklaştığı görüldü. Çorman, kedilere yiyecek vermek için kullandığı tepsinin hırsızlar tarafından çalınmış olabileceğini düşündüğünü ancak kameraları izlediğinde çakalın alıp götürdüğünü gördüğünü belirterek, "Çakalın tepsiyi ekmek zannederek aldığını tahmin ediyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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