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        Yüzerken kalp krizi geçirip, öldü

        ELAZIĞ'da, serinlemek için girdiği Hazar Gölü'nde yüzerken kalp krizi geçiren Mustafa Nacar (49), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 14:38 Güncelleme: 13.07.2025 - 14:40
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        Yüzerken kalp krizi geçirip, öldü
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        ELAZIĞ’da, serinlemek için girdiği Hazar Gölü’nde yüzerken kalp krizi geçiren Mustafa Nacar (49), hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Hazar Gölü’nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Malatya’dan Elazığ’a gelen Mustafa Nacar, serinlemek amacıyla göle girdi. Bir süre yüzdükten sonra fenalaşan Nacar, çevredekiler ve yakınları tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Nacar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Nacar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Nacar’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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