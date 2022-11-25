Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 19 zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde asayiş ve şok uygulaması gerçekleştirildi.
Ekipler, son bir haftada düzenledikleri uygulamalarda çeşitli suçlardan 19 kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kayıp olarak aranan 12 kişi ailelerine teslim edildi.
Uygulamalarda, 4 ruhsatsız tabanca ile 30 fişek, kuru sıkı tabanca, 2 av tüfeği, 31,5 gram esrar, 7,5 gram metamfetamin ele geçirildi.