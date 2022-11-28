AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız, Elazığ'da eğitimcilerle buluştu:

ELAZIĞ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "En büyük yatırımın yol, su, köprü, elektrik, enerji ve ulaşımdan daha önce insanımıza yapılan yatırım olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.

Yıldız, İlim Yayma Cemiyeti’nde düzenlenen Eğitime Destek Platformu Toplantısı'nda eğitimcilerle bir araya geldi.

Yıldız, yaptığı konuşmada, değişen bir dünyada toplumların değişmeyen değerleri de olduğunu söyledi.

Bu değerlerin korunması, vatanına ve milletine hizmet eden gençlerin yetiştirilmesiyle alakalı konularda istişareler de bulunmak istediklerini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:



"En büyük yatırımın yol, su, köprü, elektrik, enerji ve ulaşımdan daha önce insanımıza yapılan yatırım olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü kısa bir dünya hayatı, sonsuz ve ebedi bir ahiret hayatı var. 'Hem ahiretini hem de dünyasını düşünebilen, onu beraberce uygulayabilen insanlardır' buyuruluyor. O yüzden biz de inşallah bu kıvamı tutturmaya çalışıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Eğitim Birsen Elazığ 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, İl Müftüsü Selami Aydın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe milli eğitim müdürleri, ilçe müftüleri ve kurum müdürleri katıldı.

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