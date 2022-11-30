Türk Kızılay Elazığ Şubesi "Minik Eller Üşümesin Projesi" ile 5 bin çocuğu ısıtacak

ELAZIĞ (AA) - Türk Kızılay Elazığ Şubesi "Minik Eller Üşümesin Projesi" kapsamında 5 bin çocuk için hazırlanan kışlık giysilerin dağıtımına başladı.

Türk Kızılay Elazığ Şubesince hayırseverlerin katkısıyla temin edilen mont, bot, atkı, bere, eldiven ve çoraplar genç Kızılay gönüllüleri tarafından özenle paketleniyor.

Gönüllüler hazırladıkları yardım paketlerini okulları gezerek öğrencilere ulaştırıyor.

Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, AA muhabirine, kış aylarında ihtiyaç sahibi çocuklara destek sunmak için kışlık giysi dağıttıklarını söyledi.

Türk Kızılay'a bağışta bulunan ve bu çocukların tebessümlerine, sevinçlerine vesile olan tüm bağışçılara teşekkür eden Kızılkaya, "Bu yıl 5 bin öğrencimize yardım yapılacak. Bu kapsamda ilk olarak köy okullarımızdaki ihtiyaç sahibi çocuklarımıza yardımı dağıtıyoruz. Buradaki çocuklarımızın mutluluğuna sevincine ortak oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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