Keban Kaymakamı Ardıç esnafı ziyaret etti

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ELAZIĞ (AA) - Keban Kaymakamı Yasin Ardıç, esnafa ziyarette bulundu.



Kaymakam Ardıç, esnafı ziyaret ederek, sorun ve beklentilerini dinledi.

Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Ardıç, ilçenin gelişmesinde esnafın büyük rol aldığını, Kaymakamlık makamının kapısının halka ve esnafa her zaman açık olduğunu dile getirdi.

Kaymakam Ardıç'a, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır da eşlik etti.





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