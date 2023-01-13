Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu kullanmak suçundan yakalanan 24 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda 17,18 gram metamfetamin, 1 kilo 836 gram esrar ve 13 sentetik ecza ele geçirildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.