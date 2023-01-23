Elazığ'da silahlı kavga kameraya yansıdı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çıkan ve 3 kişinin gözaltına alındığı silahlı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ataşehir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ö. ile M.U. tabancalarla birbirlerine ateş etti.

Mermilerin çevredeki araçlara isabet ettiği silahlı kavgada yaralanan olmadı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan Ö.Ö, M.U. ve yanlarındaki bir kişiyi gözaltına aldı.



Kavga, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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