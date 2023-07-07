Karakoçan'da keşfedilen ters lalenin belediyenin logosunda kullanılması planlanıyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yüksek lisans öğrencisinin tez çalışması esnasında keşfedilen ve Karakoçan lalesi (Fritillaria karakocanensis) adıyla uluslararası literatüre kazandırılan ters lalenin belediyenin yeni logosunda kullanılması planlanıyor.

Karakoçan Belediyesi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi Veysel Sonay'ın tez çalışması esnasında ilçeye bağlı Sarıcan Beldesinde keşfettiği, Ege, Harran ve Aksaray üniversitelerinden akademisyenlerin yürüttüğü çalışma sonucu yeni bir tür olarak kayıt altına alınan ters lale için çalışma başlattı.

- "İlçemize değer katacak önemli bir keşif"

Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, AA muhabirine, "Karakoçan lalesi" olarak adlandırılan ters lalenin ilçelerine her anlamda büyük bir zenginlik kattığını söyledi.

Ters lalenin bulunduğu alanların koruma altına alınması ve tanıtımı noktasında kapsamlı bir çalışma yapılacağını aktaran Akbaba, şöyle konuştu:

"Akademisyen arkadaşları tebrik ediyorum, ilçemize değer katacak önemli bir keşif. Bundan sonraki süreçte ilçemizin Karakoçan lalesiyle anılır hale gelmesi için çalışmalara başladık. İlçemize has bu endemik türün tanıtımı noktasında gayret göstereceğiz. Belediyemizin mevcut logosunu, üzerinde ters lale olacak şekilde değiştiriyoruz. Gelecek yıl ilkbaharda, görüntüsüyle insanı kendine hayran bırakan ve dünyada sadece Karakoçan bulunan ters laleyi görmeye herkesi davet ediyorum."

Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım da Veysel Sonay tarafından keşfedilen ters lalenin, morfolojik olarak (çiçek rengi) benzerliğinden dolayı Erzurum, Kars ve Ağrı'da yayılış gösteren Fritillaria michailovskyi (sarıdudak), İran'da yayılış gösteren Fritillaria reuteri ve Yunanistan'da yayılış gösteren Fritillaria rhodocanakis türleri ile karşılaştırdıklarını anlattı.

Yeni türün diğer türlerden çiçek iç organları, meyve ve yaprak yapısı ile farklılıklar gösterdiğini, bu durumu 3 üniversitenin akademisyenleri olarak hazırladıkları makalede ortaya koyduklarını ifade eden Yıldırım, "Keşfedilen ters laleye ilişkin hazırladığımız makale Taksonomik Botanik camiasının önemli bilimsel dergilerinden olan Finlandiya merkezli 'Nordic Journal Of Botany' dergisinde işleme alınmış ve Haziran 2023'te yayınlanarak Fritillaria karakocanensis (Karakoçan Lalesi) adıyla bilim dünyasına tanıtılmıştır" dedi.